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14:11, 3 февраля 2025Экономика

Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве

РБК: Самая дорогая квартира в продаже в Москве стоит 4 млрд рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самая дорогая квартира в Москве, доступная для покупки в 2025 году, обойдется в четыре миллиарда рублей. Стоимость наименее бюджетных объектов назвали эксперты РБК.

Речь идет о четырехуровневом таунхаусе площадью в тысячу «квадратов». Лот расположен в жилом комплексе на Большой Никитской улице. Внутри него пять спален с собственными санузлами, две кухни, гостиной, библиотекой, патио, кабинетом и комнатами для охраны и персонала. Помимо этого, жилье располагает террасой, спа-зоной с хаммамом и сауной, спортзалом, комнатой для хранения шуб и постирочной. В стоимость включены четыре машино-места.

На втором месте по стоимости оказался семикомнатный пентхаус площадью 530 «квадратов» за 3,9 миллиарда рублей в Хамовниках. Тройку лидеров замкнул шестикомнатный трехуровневый пентхаус площадью 724 метров за два миллиарда рублей на Пречистенской набережной. В топ также вошли пентхаус площадью 360 «квадратов» за 1,5 миллиарда рублей и двухуровневый пентхаус в 342,4 «квадрата» за 825 миллионов рублей.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в Турции на берегу Средиземного моря. Такой объект продается за 5,2 миллиона рублей.

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