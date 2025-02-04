Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:24, 4 февраля 2025Забота о себе

Раскрыты самые частые мифы о раке простаты

Председатель организации онкопациентов Джеймс: Рак простаты бывает и у молодых
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Раком предстательной железы болеют не только пожилые мужчины, и он не всегда вызывает проблемы с потенцией, заявил председатель британской организации онкопациентов Дэвид Джеймс. Его слова приводит Daily Mirror.

Самым частым мифом о раке простаты Джеймс назвал убеждение, будто он бывает только у людей старше 50 лет. На самом же деле, по его словам, возраст является серьезным фактором риска, но это не означает, что молодые мужчины в полной безопасности и не могут заболеть.

Также Джеймс указал, что гарантией отсутствия болезни не является стабильная работа мочеполовой системы. Он пояснил, что при раке простаты кровь в моче или сперме, трудности с мочеиспусканием не появляются до тех пор, пока болезнь не начнет распространяться. «Симптомы рака простаты возникают, когда опухоль увеличивается и начинает давить на орган или выходит за его пределы», — раскрыл Джеймс.

Материалы по теме:
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021

Глава организации также призвал не верить утверждениям, что рак простаты неопасен. Он подтвердил, что существуют сравнительно неагрессивные формы рака, при которых самое лучшее — это наблюдение. Однако, по словам Джеймса, есть и другие виды опухолей, которые быстро растут и стремительно дают метастазы.

Чтобы не упустить время и выявить болезнь на раннем сроке, Джеймс посоветовал регулярно проверять состояние здоровье. По его словам, многие мужчины боятся проходить скрининг рака простаты, так как считают, что в случае обнаружения болезни, их сексуальная жизнь закончится. «Лечение может влиять на потенцию, но это бывает не у всех. К тому же со временем эта функция восстанавливается», — подытожил эксперт.

Ранее врач Роман Иванов рассказал о симптомах редкой формы рака позвоночника. По его словам, в зависимости от расположения опухоли могут появиться боли в ногах, проблемы с работой мочеполовой системы, трудности с глотанием или дыханием.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сделали вид, что не поняли». Российский посол рассказал о реакции Польши на появление «Орешника»

      Глава МАГАТЭ прибыл на Украину

      Расправившийся с пасынком россиянин показал место сокрытия тела

      Раскрыты самые частые мифы о раке простаты

      Беспилотники ВС России усилили давление на ключевую трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

      Бывший тренер «Спартака» оценил целесообразность перехода РФС в Азию

      Китай начал расследование в отношении Google

      В российском регионе тренер развратил шестиклассника

      Яна Поплавская заявила об «отмене» Алексея Кортнева

      В России спрогнозировали возможный ход переговоров Москвы и Вашингтона по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше