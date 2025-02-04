Раскрыты самые частые мифы о раке простаты

Председатель организации онкопациентов Джеймс: Рак простаты бывает и у молодых

Раком предстательной железы болеют не только пожилые мужчины, и он не всегда вызывает проблемы с потенцией, заявил председатель британской организации онкопациентов Дэвид Джеймс. Его слова приводит Daily Mirror.

Самым частым мифом о раке простаты Джеймс назвал убеждение, будто он бывает только у людей старше 50 лет. На самом же деле, по его словам, возраст является серьезным фактором риска, но это не означает, что молодые мужчины в полной безопасности и не могут заболеть.

Также Джеймс указал, что гарантией отсутствия болезни не является стабильная работа мочеполовой системы. Он пояснил, что при раке простаты кровь в моче или сперме, трудности с мочеиспусканием не появляются до тех пор, пока болезнь не начнет распространяться. «Симптомы рака простаты возникают, когда опухоль увеличивается и начинает давить на орган или выходит за его пределы», — раскрыл Джеймс.

Глава организации также призвал не верить утверждениям, что рак простаты неопасен. Он подтвердил, что существуют сравнительно неагрессивные формы рака, при которых самое лучшее — это наблюдение. Однако, по словам Джеймса, есть и другие виды опухолей, которые быстро растут и стремительно дают метастазы.

Чтобы не упустить время и выявить болезнь на раннем сроке, Джеймс посоветовал регулярно проверять состояние здоровье. По его словам, многие мужчины боятся проходить скрининг рака простаты, так как считают, что в случае обнаружения болезни, их сексуальная жизнь закончится. «Лечение может влиять на потенцию, но это бывает не у всех. К тому же со временем эта функция восстанавливается», — подытожил эксперт.

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