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05:53, 4 февраля 2025Мир

Россия назвала сведением счетов высылку из Латвии за незнание языка

Дипломат Касаткин: Высылка из Латвии за незнание языка является сведением счетов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин заявил, что высылка россиян из Латвии за незнание латышского языка является беспрецедентной и бесчеловечной практикой. Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.

«Выдворение жителей Латвии за незнание ими латышского языка представляет собой беспрецедентную и бесчеловечную практику "сведения счетов" с пожилыми людьми по этноконфессиональному признаку», — отметил дипломат.

По его словам, большинство из них являются коренными жителями республики и вносили значительный вклад в становление и развитие Латвии, активно участвовали в возведении ее современной инфраструктуры.

Ранее сейм Латвии принял поправки к закону о миграции, которые обяжут в том числе граждан России сдавать государственный язык для сохранения права жить в стране. До этого власти Латвии уже обязали около 25 тысяч граждан России сдать экзамен на знание языка для сохранения права на проживание в стране.

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