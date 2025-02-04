Россиян предупредили об экстремальных явлениях

Синоптик Вильфанд: В России ожидаются экстремальные перепады температуры

В ближайшие годы в России ожидаются перепады температур — очень холодная погода будет сменяться очень теплой. Об экстремальных явлениях предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Выраженный тренд на повышение температуры связан с глобальным потеплением и особенно сильно проявляется зимой, отметил синоптик. По словам Вильфанда, все климатические модели указывают на то, что со временем изменчивость и амплитуда погодных характеристик будут только усиливаться.

«Вы вспомните прошлогодний январь — холоднющий, снега много было. Наука климатология говорит о том, что тренд, безусловно, будет. Будут все чаще встречаться экстремальные события, которые мы сейчас переживаем. Очень теплые месяцы, очень холодные. Теплые будут встречаться чаще», — рассказал метеоролог.

Средние температуры будут складываться в том числе исходя из экстремальных событий, а нормальной погоды будет все меньше, заключил Вильфанд.

Ранее синоптик предупредил жителей Москвы о рекордно высоком атмосферном давлении. В субботу, 8 февраля, барометры могут показать 775-776 миллиметров ртутного столба — максимальное значение за всю историю наблюдений с 1879 года.