Россиянам напомнили о новом порядке вступления в наследство

Юрист Хаминский: Новый порядок вступления в наследство упростит процесс

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости напомнил, что новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство вступает в силу с 5 февраля.

По его словам, теперь нотариус при оформлении свидетельства о праве на наследство обязан запрашивать информацию через систему Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния для проверки факта государственной регистрации смерти наследодателя и установления родственных связей, которые дают право на наследство.

Исключение составляют случаи, когда нотариусу предъявляются документы, подтверждающие государственную регистрацию смерти наследодателя, которые были оформлены за границей с участием уполномоченных представителей иностранных властей.

Хаминский отметил, что новый порядок упростит процесс подтверждения родства наследникам, а также сократит число судебных споров о наследстве. Такая проверка также помешает мошенникам вступить в наследство с помощью поддельных документов.

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