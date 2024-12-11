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16:41, 11 декабря 2024Экономика

Россиянам станет сложнее дарить квартиры

Совфед одобрил поправки, обязывающие россиян заверять договоры дарения квартир
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россиянам станет сложнее дарить квартиры — теперь такие договоры придется заверять у нотариуса. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс одобрил Совет Федерации, пишет «Российская газета».

Нотариус проверит дееспособность граждан и предупредит стороны о характере сделки и ее юридических последствиях. Так получится избежать обмана, насилия, угроз и других рисков дарения недвижимости, пояснил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин.

Изначально авторы инициативы предлагали не проверять у нотариуса сделки между супругами или близкими родственниками. Но во втором чтении законопроекта в Госдуме приняли поправку, где это исключение убрали.

Ранее россиянам напомнили, что в случае развода супругов не делится полученное в наследство или по договору дарения имущество. Это же касается подарков между супругами. Например, если муж подарил жене машину, она будет считаться ее личным имуществом.

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