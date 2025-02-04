Россиянам назвали опасную деталь на платежках ЖКУ

Эксперт по ЖКХ Уткин: QR-код на платежке ЖКУ может быть подставным

Перед оплатой жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) полученную по почте квитанцию лучше сверить с платежным документом в личном кабинете управляющей компании — QR-код на бумажной версии может оказаться подставным. Опасную деталь платежек назвал россиянам генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин, пишет РИА Новости.

«Важно при этом не пользоваться иными реквизитами "короткого доступа", "прямой ссылки" или "QR -кода к личному кабинету", которые также могут быть указаны на фейковой платежке. Откладывайте подозрительную платежку, заходите в личный кабинет традиционным для вас образом, проверяете данные, при необходимости — оплачиваете», — посоветовал эксперт.

Избежать обмана поможет также отказ от бумажных квитанций в пользу электронных, а также использование приложений управляющей компании или банка для получения счетов. Помимо этого, стоит внимательно проверять реквизиты компании, которой поступят средства — важно, чтобы это была ресурсоснабжающая организация, а не стороннее лицо, заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили, что мошенники стали рассылать поддельные квитанции для оплаты ЖКУ. Аферисты используют современные технологии, чтобы создать фальшивые платежки, внешне неотличимые от настоящих. На таких документах есть QR-код, переводящий деньги на подставные счета.