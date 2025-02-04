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08:29, 4 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали опасную деталь на платежках ЖКУ

Эксперт по ЖКХ Уткин: QR-код на платежке ЖКУ может быть подставным
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: РИА Новости

Перед оплатой жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) полученную по почте квитанцию лучше сверить с платежным документом в личном кабинете управляющей компании — QR-код на бумажной версии может оказаться подставным. Опасную деталь платежек назвал россиянам генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин, пишет РИА Новости.

«Важно при этом не пользоваться иными реквизитами "короткого доступа", "прямой ссылки" или "QR -кода к личному кабинету", которые также могут быть указаны на фейковой платежке. Откладывайте подозрительную платежку, заходите в личный кабинет традиционным для вас образом, проверяете данные, при необходимости — оплачиваете», — посоветовал эксперт.

Избежать обмана поможет также отказ от бумажных квитанций в пользу электронных, а также использование приложений управляющей компании или банка для получения счетов. Помимо этого, стоит внимательно проверять реквизиты компании, которой поступят средства — важно, чтобы это была ресурсоснабжающая организация, а не стороннее лицо, заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили, что мошенники стали рассылать поддельные квитанции для оплаты ЖКУ. Аферисты используют современные технологии, чтобы создать фальшивые платежки, внешне неотличимые от настоящих. На таких документах есть QR-код, переводящий деньги на подставные счета.

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