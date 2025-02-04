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19:22, 4 февраля 2025Забота о себе

Россиянам рассказали о пользе кумыса

Минздрав Башкирии рассказал о пользе кумыса при гастритах и атеросклерозе
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yashkin Ilya / Shutterstock / Fotodom

Кумыс — кисломолочный напиток из кобыльего, верблюжьего или коровьего молока, может быть полезен при нескольких заболеваниях, напомнили специалисты Минздрава Башкирии. О неочевидной пользе напитка они рассказали в беседе с Ufatime.ru.

Традиционный для этого региона полезный напиток, уточнили они, богат 18 аминокислотами, включая тирозин и триптофан, а также витаминами, особенно аскорбиновой кислотой. Кроме того, кумыс содержит легкоусвояемые белки, жиры и углеводы, что способствует лучшему усвоению питательных веществ из пищи, отметили эксперты.

В Минздраве республики подчеркнули, что кумыс полезен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических гастритах и бесколитных холециститах, хронических энтероколитах, функциональных расстройствах желчного пузыря и толстой кишки, хронических неспецифических заболеваниях легких, атеросклерозе, гипертонической болезни, заболеваниях центральной нервной системы и органов кроветворения.

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Специалисты порекомендовали отказаться от употребления напитка людям с болезнями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, а также тем, у кого обнаружена индивидуальная непереносимость кумыса.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что напитки с кофеином вызывают привыкание. Она уточнила, что единственное исключение — зеленый чай.

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