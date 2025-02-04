Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:57, 4 февраля 2025Мир

Россиянина заподозрили в подаче поддельных заявлений для голосования на выборах в США

Минюст США обвинил россиянина в подаче поддельных заявлений для голосования
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press CNP / AdMedia

Суд в США предъявил гражданину России Дмитрию Шушлебину и гражданину Узбекистана Санджару Джамилову обвинения в подделке заявлений для участия в голосовании на американских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст.

Как считает следствие, подозреваемые в феврале-марте 2023 года подали по почте 132 поддельных заявления на участие в выборах в округе Пинеллас.

Им предъявлено обвинение в «участии в преступном сговоре с целью подачи ложных заявлений для регистрации на голосование, а также с целью предоставления не соответствующей действительности информации».

В сентябре прошлого года Минюст США обвинил шестерых россиян в кибератаках на Украину и страны Североатлантического альянса. Как утверждается, пятеро якобы офицеров Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны России и один ранее обвиненный гражданин России Амин Стигал участвовали в хакерских атаках на критическую инфраструктуру Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп рассчитывает заключить сделку с Киевом. Что США хотят получить от Украины в обмен на продолжение помощи?

      Следователям захотели разрешить останавливать банковские операции без решения суда

      Латвийцы массово заинтересовались переселением в Россию

      На Украине рассказали об утрате львиной доли редкоземельных металлов

      Австрийский полковник указал на проблему в рядах ВСУ

      Трамп подтвердил приостановку введения пошлин в отношении Канады

      Порнозвезда осталась инвалидом

      Ощутивший после походов в спортзал прилив сексуального желания муж столкнулся с проблемой

      Россиянина заподозрили в подаче поддельных заявлений для голосования на выборах в США

      Карлсен призвал Дворковича оставить пост президента ФИДЕ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше