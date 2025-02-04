Россиянина заподозрили в подаче поддельных заявлений для голосования на выборах в США

Минюст США обвинил россиянина в подаче поддельных заявлений для голосования

Суд в США предъявил гражданину России Дмитрию Шушлебину и гражданину Узбекистана Санджару Джамилову обвинения в подделке заявлений для участия в голосовании на американских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст.

Как считает следствие, подозреваемые в феврале-марте 2023 года подали по почте 132 поддельных заявления на участие в выборах в округе Пинеллас.

Им предъявлено обвинение в «участии в преступном сговоре с целью подачи ложных заявлений для регистрации на голосование, а также с целью предоставления не соответствующей действительности информации».

В сентябре прошлого года Минюст США обвинил шестерых россиян в кибератаках на Украину и страны Североатлантического альянса. Как утверждается, пятеро якобы офицеров Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны России и один ранее обвиненный гражданин России Амин Стигал участвовали в хакерских атаках на критическую инфраструктуру Украины.