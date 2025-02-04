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20:00, 4 февраля 2025Путешествия

Российская стюардесса назвала главные разочарования в Рио-де-Жанейро

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @prohorec

Работающая в Emirates стюардесса из России назвала главные разочарования во время поездки в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Соответствующее видео она разместила на своей странице @prohorec в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь бортпроводница пожаловалась на капризную погоду. По ее словам, никогда не знаешь, откроется ли красивый вид на статую Христа-Искупителя.

«Второе — бесконечные толпы туристов, из-за которых сделать красивый кадр без лишних людей практически невозможно», — заключила она.

Ранее эта же стюардесса назвала одно запретное действие на борту самолета — речь идет о нанесении тканевых масок. По словам автора ролика, на высоте, где влажность на нуле, маска может вместо подпитки вытянуть влагу, сделав кожу еще суше.

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