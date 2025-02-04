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12:21, 4 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили группу солдат ВСУ под Часовым Яром

ТАСС: Российские военные уничтожили группу солдат ВСУ под Часовым Яром в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные при помощи FPV-дронов уничтожили группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск, передает ТАСС.

«Под Часовым Яром операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии уничтожили группу противника», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что украинские солдаты были отправлены к населенному пункту в качестве подкрепления для войск ВСУ.

Ранее в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг» сообщили, что в районе Часова Яра зафиксирована массовая эвакуация раненых украинских солдат. Из заявления следует, что она началась после перехода канала Северский Донец — Донбасс российскими силами.

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