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19:06, 4 февраля 2025Силовые структуры

Российский школьник испугался обыска и отдал мошенникам мамину шкатулку

В Москве девятиклассник отдал мошенникам драгоценности мамы, испугавшись обыска
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Школьник из Москвы передал мошенникам коробку с драгоценностями мамы, испугавшись обысков в доме. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло вечером 31 января. Женщина вернулась с работы и заметила пропажу шкатулки с кольцами и серьгами. Когда она спросила о ней сына, тот рассказал о недавнем звонке из якобы компании сотовой связи.

Звонивший попросил девятиклассника продиктовать код из SMS, чтобы продлить срок действия договора, а следом на телефон юноши поступил звонок от якобы «Госуслуг». Аферисты начали угрожать родителям школьника обыском, так что он по их заданию вынес мамину коробку с драгоценностями и передал курьеру-таксисту.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее в Москве девятилетняя местная жительница перевела аферистам 780 тысяч рублей со счета родителей.

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