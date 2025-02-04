Следователям захотели разрешить останавливать банковские операции без решения суда

ТАСС: следователи смогут останавливать банковские операции без решения суда

Следователям захотели разрешить останавливать банковские операции по счетам подозреваемых без решения суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.

Документ предлагает внести поправку в статью 111 Уголовно-процессуального кодекса по инициативе МВД.

«Дознаватель, следователь или суд вправе применить к подозреваемому или обвиняемому меру процессуального принуждения в виде приостановления операций с денежными средствами, электронными денежными средствами и авансовыми платежами», — говорится в тексте поправки.

Уточняется, что следователь может приостанавливать финансовые операции подозреваемого с разрешения начальника следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора, на срок не более десяти суток. Чтобы продлить блокировку, необходимо в судебном порядке следует наложить арест на счета.

Подозреваемый или обвиняемый не сможет пополнить или закрыть счет, а также снять наличные. Блокировка не подразумевает изъятие средства в бюджет России.

Ранее стало известно, что в России планируют ввести уголовную ответственность за продажу своих банковских карт.

