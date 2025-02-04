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02:33, 4 февраля 2025Силовые структуры

Следователям захотели разрешить останавливать банковские операции без решения суда

ТАСС: следователи смогут останавливать банковские операции без решения суда
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Следователям захотели разрешить останавливать банковские операции по счетам подозреваемых без решения суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.

Документ предлагает внести поправку в статью 111 Уголовно-процессуального кодекса по инициативе МВД.

«Дознаватель, следователь или суд вправе применить к подозреваемому или обвиняемому меру процессуального принуждения в виде приостановления операций с денежными средствами, электронными денежными средствами и авансовыми платежами», — говорится в тексте поправки.

Уточняется, что следователь может приостанавливать финансовые операции подозреваемого с разрешения начальника следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора, на срок не более десяти суток. Чтобы продлить блокировку, необходимо в судебном порядке следует наложить арест на счета.

Подозреваемый или обвиняемый не сможет пополнить или закрыть счет, а также снять наличные. Блокировка не подразумевает изъятие средства в бюджет России.

Ранее стало известно, что в России планируют ввести уголовную ответственность за продажу своих банковских карт.

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