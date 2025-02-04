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16:48, 4 февраля 2025Силовые структуры

Служителя российского храма осудили на шесть лет за призывы к терроризму

ФСБ: Служителя храма в Челябинске осудили на 6 лет за призывы к терроризму
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорили к шести годам лишения свободы 41-летнего служителя православного храма в Челябинске за призывы к терроризму. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на УФСБ по региону.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима и три года не сможет администрировать сайты.

По данным ведомства, в октябре 2023 года служитель храма на своей странице во «ВКонтакте» писал посты, оправдывающие терроризм. Речь идет о комментариях про «Легион "Свобода России"» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Ранее стало известно, что в Алтайском крае осудили мужчину за призывы к экстремизму.

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