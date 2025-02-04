Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:21, 4 февраля 2025Силовые структуры

Собиравшийся воевать в ВСУ россиянин сел на девять лет в колонию за госизмену

Суд приговорил жителя Камышина Миронова к 9 годам за госизмену в пользу Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Волгоградский областной суд приговорил жителя города Камышин Сергея Миронова к девяти годам лишения свободы за приготовление к госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что мужчина, выступающий против проведения специальной военной операции, связался с представителем спецслужб Украины через интернет, которому выразил желание вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и воевать против России.

Миронов записал на мобильный телефон видео с подтверждением своего намерения и отправил представителю украинской спецслужбы. После этого россиянин получил средства на билет на поезд от сотрудника ВСУ, чтобы добраться до Украины, но по дороге его задержали сотрудники ФСБ России.

На суде Миронов полностью признал вину в совершении преступления.

30 января сообщалось, что в Запорожской области прокуратура направила в суд уголовное дело против 63-летней местной жительницы Ларисы Гавриленко о госизмене и покушении на теракт.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны меняет категории годности по ряду болезней. Что нужно знать призывникам и контрактникам?

      Сотрудники полиции задержали выкинувшего знакомую из окна россиянина

      Алина Загитова удалила филлеры из губ

      Двух украинских военных осудили в России за вторжение в Курскую область

      В России сделали прогноз о переговорах по Украине

      На Украине описали сценарий ухода Зеленского в отставку

      Ганчев назвал легитимного представителя Украины на переговорах с Россией

      В Подмосковье мальчик съел домашнее задание и все равно смог его сдать

      Назван указывающий на серьезную болезнь симптом простуды

      ФХР назвала условие допуска сборной России до чемпионата мира-2026

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше