Собиравшийся воевать в ВСУ россиянин сел на девять лет в колонию за госизмену

Суд приговорил жителя Камышина Миронова к 9 годам за госизмену в пользу Украины

Волгоградский областной суд приговорил жителя города Камышин Сергея Миронова к девяти годам лишения свободы за приготовление к госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что мужчина, выступающий против проведения специальной военной операции, связался с представителем спецслужб Украины через интернет, которому выразил желание вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и воевать против России.

Миронов записал на мобильный телефон видео с подтверждением своего намерения и отправил представителю украинской спецслужбы. После этого россиянин получил средства на билет на поезд от сотрудника ВСУ, чтобы добраться до Украины, но по дороге его задержали сотрудники ФСБ России.

На суде Миронов полностью признал вину в совершении преступления.

30 января сообщалось, что в Запорожской области прокуратура направила в суд уголовное дело против 63-летней местной жительницы Ларисы Гавриленко о госизмене и покушении на теракт.