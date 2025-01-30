В суд передали дело заложившей бомбу под военный грузовик жительницы Запорожской области

В Запорожской области осудят женщину, заложившую бомбу под военный грузовик

В Запорожской области прокуратура направила в суд уголовное дело против 63-летней местной жительницы Ларисы Гавриленко о госизмене и покушении на теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, обвиняемая вступила в созданное Службой безопасности Украины террористическое сообщество. По указанию СБУ она получила и хранила дома два самодельных взрывных устройства (СВУ). В октябре 2023 года пенсионерка установила их под кабину грузовика из автоколонны Минобороны России с военнослужащими. Ее действия и задержание сотрудниками ФСБ попали на видео.

Возбуждено дело по части 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе»), части 3, статьи 30, пунктов «а», «в» части 2 статьи 205 («Приготовление к совершению террористического акта»), статьи 275 («Государственная измена») и 222.1 («Незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств») УК РФ.

Ранее стало известно, что следователь ФСБ возбудил уголовное дело в отношении уроженца города Кириши Ленинградской области, задержанного при попытке незаконно пересечь государственную границу в Белгородской области, чтобы попасть на Украину и вступить там в ряды вооруженных формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.