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13:35, 4 февраля 2025Силовые структуры

Сотрудники полиции задержали выкинувшего знакомую из окна россиянина

В Новой Москве задержали мужчину, выкинувшего знакомую из окна
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Новой Москве задержали мужчину, выкинувшего знакомую из окна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

Мужчина обвиняется по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, 2 февраля москвич, находясь в квартире на улице Маршала Савицкого, в ходе ссоры избил знакомую, после чего толкнул ее в сторону окна, она не удержала равновесие и выпала. Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и изучили видео с камер наблюдения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что расправившийся с пасынком россиянин показал место сокрытия тела.

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