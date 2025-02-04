Сотрудники полиции задержали выкинувшего знакомую из окна россиянина

В Новой Москве задержали мужчину, выкинувшего знакомую из окна

В Новой Москве задержали мужчину, выкинувшего знакомую из окна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

Мужчина обвиняется по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, 2 февраля москвич, находясь в квартире на улице Маршала Савицкого, в ходе ссоры избил знакомую, после чего толкнул ее в сторону окна, она не удержала равновесие и выпала. Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и изучили видео с камер наблюдения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что расправившийся с пасынком россиянин показал место сокрытия тела.