Россиянам дали совет по стирке пуховика

Химик Дорохов посоветовал стирать пуховик средствами с натуральными компонентами

При выборе средства для стирки пуховика важно учитывать несколько ключевых характеристик, чтобы сохранить внешний вид и функциональность изделия, рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, прежде всего, средство должно мягко воздействовать на ткань, чтобы не повредить ее структуру и цвет. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал лучшее средство для стирки пуховика.

«Агрессивные химические вещества могут разрушить деликатные материалы, из которых изготовлены пуховики, поэтому предпочтение стоит отдавать средствам с натуральными компонентами. Важная особенность качественного средства для стирки подобного рода изделий — способность сохранять водоотталкивающие свойства ткани. Современные пуховики часто имеют специальную пропитку, защищающую их от влаги, и хорошее средство должно помогать восстанавливать и усиливать эти свойства после стирки», — сообщил Дорохов.

По оценке специалиста, хорошо, если в составе средства есть фторуглеродные полимеры или силиконовые добавки, которые сохраняют водоотталкивающие свойства ткани.

Защита наполнителя — еще одно важное свойство. Пух, используемый в качестве утеплителя, может сбиваться в комки во время стирки, теряя свои теплоизоляционные свойства. Катионные поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие антистатическими свойствами, предотвращают склеивание пуха и помогают ему равномерно распределяться внутри изделия Андрей Дорохов доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

«Важно также выбирать средства, которые хорошо вымываются из ткани — остатки химических веществ могут вызвать раздражение кожи и аллергические реакции. Для этого лучше отдавать предпочтение средствам с мягкими поверхностно-активными веществами (ПАВ), такими как лауретсульфаты натрия или кокоамфодиацетат натрия, которые эффективно удаляются при полоскании», — посоветовал Дорохов.

Специалист рекомендовал избегать агрессивных ПАВ, таких как лаурилсульфат натрия, который может оставаться в волокнах ткани.

«Обратите внимание на наличие энзимов и оптических отбеливателей в составе: они должны быть в минимальных количествах или отсутствовать вовсе, так как их накопление в тканях может привести к разрушению структуры пуха и появлению пятен», — добавил он.

Жидкие гели и капсулы предпочтительнее для стирки в машинах-автоматах, так как они легче распределяются в воде и обеспечивают равномерное очищение ткани. Оптимальный уровень pH средства для стирки пуховиков находится в диапазоне 5,5-7,0. Нейтральная среда обеспечивает бережное отношение к тканям и предотвращает разрушение волокон Андрей Дорохов доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

Ранее Дорохов предупредил, что популярные в соцсетях эксперименты с использованием бытовой химии могут быть крайне опасны для здоровья. В качестве примера он привел эксперименты по взаимодействию средства для прочистки труб с алюминиевой фольгой. Взаимодействие веществ может образовать взрвывоопасную смесь с воздухом, которая опасна для органов дыхания, объяснил Дорохов.