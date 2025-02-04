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07:02, 5 февраля 2025Мир

Техноолигархов назвали держателями власти в США

Политолог Глеб Кузнецов: Техноолигархи стали держателями власти в США
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Brian Snyder / Reuters

Техноолигархи, поддержавшие Дональда Трампа на выборах в США, стали по сути держателями власти в стране. Об этом рассказал политолог, руководитель экспертного совета Экспертного института социологических исследований Глеб Кузнецов в интервью «Ленте.ру».

«В США они [техноолигархи] стали держателями власти, одержали верх не только над обществом, но и над государством», — сказал он. По его мнению, реальная власть сконцентрирована в руках таких американских IT-магнатов, как Илон Маск, Питер Тиль и Сэм Альтман.

По словам Кузнецова, победа Трампа стала первым и крупнейшим успехом техномагнатов в мире. «В США действительно к власти пришли технокорпорации», — добавил он, указав, что президент смотрит на них с восхищением.

При этом в других странах влияние техноолигархов пока ограничено, добавил эксперт. Так, в Европейском союзе для них действуют строгие правила контроля над использованием данных, а в КНР и России они подчинены политической власти.

Ранее бывший президент США Джо Байден в своей прощальной речи предупредил о зарождении в стране олигархии. По его словам, поддержавшие Трампа миллиардеры представляют угрозу американской демократии.

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