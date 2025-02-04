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09:02, 4 февраля 2025Мир

Трамп пригласил одного политика на встречу в Белый дом

Bloomberg: Трамп пригласил премьера Индии Моди на встречу в Белый дом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди с официальным визитом в Белый дом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Моди приглашен на встречу с президентом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе», — приводит агентство слова представителя Белого дома, который предпочел остаться анонимным.

Деталей о возможных темах переговоров политиков чиновник не сообщил.

27 января Моди провел телефонный разговор с Трампом. Премьер поздравил нового главу Белого дома со вторым президентским сроком и подчеркнул, что Индия стремится к взаимовыгодному партнерству с США.

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