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20:09, 4 февраля 2025Интернет и СМИ

Учредитель «Царьграда» рассказал о помощи из США

Учредитель «Царьграда» Малофеев заявил, что ему помог журналист Fox News Хэник
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российский предприниматель, учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев рассказал о помощи из США при создании медиапроекта. Подробности он раскрыл в беседе с актером Вячеславом Манучаровым, доступном на Rutube.

Малофеев рассказал, что на одном из российских форумов, посвященных безопасности в интернете, он познакомился с медиаменеджером Джеком Хэником, участвовавшим в создании американского телеканала Fox News. Журналист рассказал Малофееву, что проект был создан для консервативной публики США и стал популярным. «И это была идея, лежащая в основе "Царьграда"», — вспомнил российский предприниматель.

Он также назвал Хэника советчиком в создании проекта и напомнил, что журналист отбывает наказание в США за нарушение антироссийских санкций. Малофеев рассказал, что его арестовали в 2022 году.

Ранее стало известно, что создатель «Царьграда» женился на детском омбудсмене Марии Львовой-Беловой. Свадьба состоялась 8 сентября.

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