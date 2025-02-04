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16:14, 4 февраля 2025Бывший СССР

Украинский Лось раскритиковал отношение американских инструкторов к обучению солдат ВСУ

В ВСУ заявили о формальном подходе к подготовке бойцов инструкторами из США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Инструкторы из США, обучавшие украинских военных на базе НАТО в Германии, формально подходили к подготовке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил прошедший такую подготовку пленный украинский солдат Евгений Лось, его слова опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что проходил обучение у инструкторов из первой кавалерийской дивизии США. По словам пленного, американские инструкторы понятия не имели, как выглядит конфликт на Украине и к чему нужно было готовить бойцов, и просто учили их по программе.

«Они для себя галочку ставили, чтобы начальство их поблагодарило и сказало "все окей", и нам чтобы начальство то же самое сказало. Короче — показуха», — сказал он.

Ранее украинский военнопленный Игорь Парфентьев заявил, что американские и украинские инструкторы готовили солдат ВСУ на полигоне в Житомирской области. Он рассказал, что видел в регионе, как американцы проводят военные учения для украинских военных.

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