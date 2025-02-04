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05:58, 4 февраля 2025Мир

Украинцев в США призвали не ждать особых привилегий при администрации Трампа

Юрист Крюкова призвала украинцев в США не ждать привилегий при Трампе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Американский адвокат Елизавета Крюкова в беседе с РИА Новости призвала находящихся в США украинцев не ждать особых привилегий при администрации президента Дональда Трампа.

Так она прокомментировала сообщения о том, что Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) с конца января приостановила действие программы поддержи украинских беженцев в связи с указом Трампа о защите границ. Программа «Объединение ради Украины» (Uniting for Ukraine, U4U) была запущена 21 апреля 2022 года. Она дает возможность гражданам Украины и их ближайшим родственникам приехать в США и временно остаться там на два года.

«Даже те граждане Украины, которые уже получили разрешения в рамках данной программы и уже готовились приехать в США, теперь получают уведомления о том, что эти разрешения аннулированы», — пояснила Крюкова.

Она уточнила, что те, кто уже прибыл в Соединенные Штаты, смогут остаться на территории страны согласно действующим документам или подать заявление об изменении статуса.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт пообещала, что американские власти будут высылать из страны тех, кто остался в США после завершения срока действия визы.

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