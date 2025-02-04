США обвинили Иран в поиске способа быстрого создания ядерной бомбы

Американские чиновники уверены, что Иран якобы пытается найти способ более быстрого создания ядерной бомбы, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на действующих и бывших чиновников США.
По данным журналистов, иранские конструкторы оружия и ученые, думают, который механизм позволил бы им превратить растущие запасы ядерного топлива.
«В оценке разведки говорилось, что и, — но только в том случае, если Тегеран примет решение изменить свой нынешний подход», — говорится в статье.
Ранее в США рассказали о попытке отговорить Иран от удара по Израилю.