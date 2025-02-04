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21:53, 4 февраля 2025Мир

В Белом доме ответили на вопрос о месте встречи Путина и Трампа

Советник Уолтц: США не готовы говорить о возможном месте встречи Трампа и Путина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Белый дом пока не может предоставить информацию о возможном месте встречи президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц, передает РИА Новости.

Он также отказался говорить о прогрессе в переговорах сторон по украинскому конфликту. «Поразительно то, что половина мира пытается помочь президенту Трампу завершить эту войну (...). Мы получаем всевозможные отклики, но сегодня у меня нет ничего, что можно было бы подтвердить или раскрыть», — сказал Уолтц.

Ранее Трамп сообщил, что дела в вопросе контактов с президентом России и лидером Китая Си Цзиньпином идут «очень хорошо».

До этого Путин заявил о необходимости встречи с Трампом. Он отметил, что им нужно спокойно поговорить по всем направлениям, представляющим интерес для двух стран.

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