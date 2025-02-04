В Германии признали давление российских войск на ВСУ

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергаются все большему давлению со стороны Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом он высказался в интервью газете Handelsblatt.
Бройер признал давление российских войск на ВСУ и назвал текущую ситуацию на фронте критической для украинских военных.
«Украина испытывает все большее давление, потому что Россия, по-видимому, может перебрасывать бесконечные запасы военной техники и личного состава», — отметил генинспектор.
Ранее военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что ВСУ испытывают проблему с кадрами. По его мнению, у Киева остается мало времени для изменения положения в зоне боевых действий.