Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:54, 4 февраля 2025Мир

В Германии признали давление российских войск на ВСУ

Генинспектор Бундесвера Бройер: ВС РФ оказывают все большее давление на ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергаются все большему давлению со стороны Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом он высказался в интервью газете Handelsblatt.

Бройер признал давление российских войск на ВСУ и назвал текущую ситуацию на фронте критической для украинских военных.

«Украина испытывает все большее давление, потому что Россия, по-видимому, может перебрасывать бесконечные запасы военной техники и личного состава», — отметил генинспектор.

Ранее военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что ВСУ испытывают проблему с кадрами. По его мнению, у Киева остается мало времени для изменения положения в зоне боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп рассчитывает заключить сделку с Киевом. Что США хотят получить от Украины в обмен на продолжение помощи?

      На Украине сообщили об отступлении ВСУ к западу от Курахово

      В Германии признали давление российских войск на ВСУ

      США допустили дополнительные меры против Китая

      В МИД подтвердили размещение «Орешника» в Белоруссии

      Следователям захотели разрешить останавливать банковские операции без решения суда

      Латвийцы массово заинтересовались переселением в Россию

      На Украине рассказали об утрате львиной доли редкоземельных металлов

      Австрийский полковник указал на проблему в рядах ВСУ

      Трамп подтвердил приостановку введения пошлин в отношении Канады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше