Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:52, 4 февраля 2025Путешествия

В Казахстане анонсировали публикацию отчета о крушении самолета AZAL в Актау

Минтранс Казахстана анонсировал публикацию отчета о крушении самолета под Актау
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев анонсировал публикацию отчета о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) близ города Актау. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства уточнил, что предварительный отчет появится на сайте министерства в ближайшие дни. По его словам, расследование находится на завершающем этапе.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны меняет категории годности по ряду болезней. Что нужно знать призывникам и контрактникам?

      Россияне назвали любимые зимние развлечения

      В Минобороны разъяснили изменение категорий годности по ряду болезней

      В Минобороны России раскрыли свежие данные о ходе боев в Курской области

      Собиравшийся воевать в ВСУ россиянин сел на девять лет в колонию за госизмену

      В России высказались о штрафах за старые автомобили

      В аэропорту Москвы объявили тревогу из-за аварийной посадки самолета

      Раскрыта стоимость самой возрастной квартиры в центре Москвы

      Европейский энергогигант заявил о выигрыше судебного спора с «Газпром экспортом»

      Россиян предупредили о встроенном в приложения из AppStore и Google Play вирусе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше