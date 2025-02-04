В Казахстане анонсировали публикацию отчета о крушении самолета AZAL в Актау

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев анонсировал публикацию отчета о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) близ города Актау. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава ведомства уточнил, что предварительный отчет появится на сайте министерства в ближайшие дни. По его словам, расследование находится на завершающем этапе.
Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили.