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18:27, 4 февраля 2025Экономика

В России назвали условия для выхода женщин на пенсию в 50 лет

Бессараб: Россиянки, родившие на Крайнем Севере, могут выйти на пенсию в 50 лет
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Право выйти на пенсию в 50 лет могут иметь россиянки, которые родили в регионах Крайнего Севера и воспитали до восьмилетнего возраста хотя бы двух детей. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее слова приводит «Ридус».

«При этом нужно, конечно, набрать 30 пенсионных баллов, а общий трудовой стаж должен быть 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — добавила депутат.

Также Бессараб отметила, что проработавшие на Крайнем Севере 15 лет женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. По ее словам, набрать необходимое количество пенсионных баллов в этом регионе проще, чем в другом. «На Крайнем Севере, как правило, выше зарплата и индивидуальный пенсионный коэффициент», — добавила она.

Ранее стало известно, что в 2026 году на выплаты матерям-героиням, которые выйдут к тому времени на пенсию, потребуется примерно 11,4 миллиона рублей.

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