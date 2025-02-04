В России объяснили причину до сих пор несостоявшейся встречи Путина и Трампа

Сенатор Джабаров: Трамп взял паузу, понимая, что с налета ничего не решится

Первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров объяснил причину до сих пор несостоявшейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, глава Белого дома взял паузу, понимая, что с налета ничего не решится, пишет «Парламентская газета».

По словам российского сенатора, американский президент оперативно принимает решения по вопросам, которые можно реализовать «волевыми методами». В качестве примера он привел ситуацию с введением пошлины на товары из Китая.

«А там, где он понимает, что с налета ничего решить не может, начинается напряженная работа — Трамп берет паузу. Россия свою позицию не меняла — мы уважительно относимся к позиции Трампа по выстраиванию отношений с нашей страной, к тому, что он не хочет в них ничего крушить и ломать, ведет себя сдержанно», — отметил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что в контексте переговоров, Трамп «понимает, что Россия не тот противник, с которым можно говорить языком силы». «Думаю, что работа по подготовке встречи президентов России и США идет. И хорошо, что ни одна из сторон ничего не афиширует, такие процессы требуют тишины», — заключил он.

Ранее в Кремле заявляли о готовности Путина к контакту с Трампом, который неоднократно высказывал намерение провести встречу с российским лидером по вопросу конфликта на Украине. «Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

