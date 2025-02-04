В России стало меньше аэропортов-миллионников

РБК: В России стало меньше аэропортов с пассажиропотоком в 1 миллион человек

В России в 2024 году стало меньше аэропортов, в которых пассажиропоток превысил отметку в один миллион человек. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что таких авиагаваней всего осталось 30. За год из их числа выбыл аэропорт Грозного. Лидером списка является Шереметьево, чей пассажиропоток в течение 2024-го достиг 30,1 миллиона человек. В петербургском Пулково этот показатель составил 20,9 миллиона, а в столичном Внуково — 16 миллионов.

Ранее стало известно, что в 2024 году россияне забывали в московском аэропорту Внуково челюсти и массажный стол. Кроме того, в список самых необычных находок вошли костыли и инвалидные коляски.