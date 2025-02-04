В России таможенники пресекли ввоз замаскированных под одежду прекурсоров

ФТС: В Калужской области пресекли контрабанду 250 кг прекурсоров наркотика

В Калужской области таможенники пресекли ввоз свыше 250 килограммов прекурсоров, предназначенных для производства 2,5 миллиона доз мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ФТС, нелегальный груз переместили в Москву в десяти металлических бочках при помощи автомобиля. После этого его оформили как партию одежды и отправили транспортной компанией на один из складов в Калужской области — там груз уже ждал 40-летний мужчина. Получив партию прекурсоров, злоумышленник вывез ее в лес на арендованной машине и зарыл. Его задержали с поличным.

Согласно экспертизе, в зарытых тарах находился бромвалерофенон. Его количества хватило бы для производства синтетического наркотика на общую сумму 1,5 миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде прекурсоров в особо крупном размере.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчину задержали за контрабанду сильнодействующего вещества.