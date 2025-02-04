В России высказались о возобновлении поставок оружия Украине из США

Депутат ГД Шеремет назвал поставки оружия ВСУ плохим стимулом для урегулирования

Возобновление США поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) является плохим стимулом для урегулирования конфликта и начала переговоров. Такую позицию высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Возобновление поставок оружия на Украину создает дополнительные преграды и является плохим стимулом для урегулирования военного конфликта и поиска точек соприкосновения в возможных переговорах между Россией и США», — обозначил Шеремет.

Парламентарий назвал поставку вооружения Украине плохой тенденцией, которая станет лишь «продолжением хаотичного пути, которого придерживался бывший президент США Джо Байден».

«Поставки новых партий оружия могут только затянуть конфликт и усугубить ситуацию, увеличив количество жертв с двух сторон», — заключил он, выразив мнение, что новое оружие не даст ВСУ преимущество на фронте и никак не повлияет на ход специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что поставки вооружения Киеву возобновились после того, как Белый дом отказался от своей первоначальной оценки и прекратил всю помощь Украине.