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11:50, 4 февраля 2025Россия

В России высказались о возобновлении поставок оружия Украине из США

Депутат ГД Шеремет назвал поставки оружия ВСУ плохим стимулом для урегулирования
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Возобновление США поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) является плохим стимулом для урегулирования конфликта и начала переговоров. Такую позицию высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Возобновление поставок оружия на Украину создает дополнительные преграды и является плохим стимулом для урегулирования военного конфликта и поиска точек соприкосновения в возможных переговорах между Россией и США», — обозначил Шеремет.

Парламентарий назвал поставку вооружения Украине плохой тенденцией, которая станет лишь «продолжением хаотичного пути, которого придерживался бывший президент США Джо Байден».

«Поставки новых партий оружия могут только затянуть конфликт и усугубить ситуацию, увеличив количество жертв с двух сторон», — заключил он, выразив мнение, что новое оружие не даст ВСУ преимущество на фронте и никак не повлияет на ход специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что поставки вооружения Киеву возобновились после того, как Белый дом отказался от своей первоначальной оценки и прекратил всю помощь Украине.

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