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15:36, 4 февраля 2025Россия

В России высказались о возобновлении поставок военной помощи США Украине

Депутат Швыткин: Возобновление военной помощи США Украине ведет к эскалации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Возобновление военной помощи США Украине приведет лишь к усилению эскалации конфликта, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«В любом случае, безусловно, все заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, (…) но при учитывании национальных интересов нашего государства. Если же говорить о возобновлении поставок вооружения со стороны США Вооруженным силам Украины (ВСУ), на мой взгляд, если это действительно так, это ведет к эскалации напряженности в очередной раз и в некоторой степени оттягивает то мирное урегулирование, к которому стремится наша страна и которое Трамп провозгласил, [говоря о] возможности установления при его посредничестве. Я считаю, что эти вопросы тоже должны быть в рамках переговорного процесса с нашим государством — о возобновлении либо прекращении поставок», — сказал депутат.

Я убежден в том, что наш путь — это, безусловно, прекращение поставок вооружения со стороны США либо каких-то других государств ВСУ. Это ведет, на мой взгляд, к эскалации напряженности в данном конфликт

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

Как пишет агентство Reuters, США в минувшие выходные возобновили поставки оружия Украине после недавней приостановки. Это произошло после того, как как Вашингтон отказался от своей первоначальной идеи прекратить всю помощь Украине.

При этом источник журналистов сообщил, что внутри администрации Белого дома сохранились разногласия по поводу размеров военной помощи.

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