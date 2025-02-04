В России высказались об идее США обмена редкоземельных металлов Украины на военную помощь

Депутат Чепа назвал обмен редкоземельных металлов на помощь США делом Украины

Идея обмена редкоземельных металлов в недрах Украины на военную помощь США касается только этих двух стран, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказал мнение, что это будет трудно воплотить в жизнь.

«Это внутреннее дело Украины. Это их право. Вопрос этот непростой. В основном все эти полезные ископаемые были открыты еще при Советском Союзе, и добыча не всех этих ископаемых экономически выгодна. Если говорить о полезных ископаемых, в том числе редкоземельных, то примерно около 50 процентов всех полезных ископаемых находятся в Донецкой и Луганской областях, более 70 процентов ископаемых находятся в Донецкой, Луганской и Днепропетровской области Украины», — сказал депутат.

На сегодняшний день на местах многих месторождений построены поселки, города, так что каждое такое месторождение надо рассматривать очень внимательно. (...) Заявлять можно многое, а вот реализовать это все будет довольно-таки сложно для Украины Алексей Чепа депутат Госдумы

Как заявил президент США Дональд Трамп, Вашингтон хочет получать редкоземельные металлы с территории Украины. Такую сделку он намерен заключить с Киевом в обмен на американскую военную помощь.

Источник Financial Times, близкий к президенту Украины Владимир Зеленскому, сообщил, что Киев допускает такой вариант сотрудничества. «Конечно, мы готовы работать с Америкой», — рассказал собеседник издания. Он добавил, что Украина предложила американскому особые условия взаимодействия по ключевым ресурсам. По информации издания, план согласуется с идеями самого Трампа.