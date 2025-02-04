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13:16, 4 февраля 2025Россия

В России высказались об идее США обмена редкоземельных металлов Украины на военную помощь

Депутат Чепа назвал обмен редкоземельных металлов на помощь США делом Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Идея обмена редкоземельных металлов в недрах Украины на военную помощь США касается только этих двух стран, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказал мнение, что это будет трудно воплотить в жизнь.

«Это внутреннее дело Украины. Это их право. Вопрос этот непростой. В основном все эти полезные ископаемые были открыты еще при Советском Союзе, и добыча не всех этих ископаемых экономически выгодна. Если говорить о полезных ископаемых, в том числе редкоземельных, то примерно около 50 процентов всех полезных ископаемых находятся в Донецкой и Луганской областях, более 70 процентов ископаемых находятся в Донецкой, Луганской и Днепропетровской области Украины», — сказал депутат.

На сегодняшний день на местах многих месторождений построены поселки, города, так что каждое такое месторождение надо рассматривать очень внимательно. (...) Заявлять можно многое, а вот реализовать это все будет довольно-таки сложно для Украины

Алексей Чепадепутат Госдумы

Как заявил президент США Дональд Трамп, Вашингтон хочет получать редкоземельные металлы с территории Украины. Такую сделку он намерен заключить с Киевом в обмен на американскую военную помощь.

Источник Financial Times, близкий к президенту Украины Владимир Зеленскому, сообщил, что Киев допускает такой вариант сотрудничества. «Конечно, мы готовы работать с Америкой», — рассказал собеседник издания. Он добавил, что Украина предложила американскому особые условия взаимодействия по ключевым ресурсам. По информации издания, план согласуется с идеями самого Трампа.

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