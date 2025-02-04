В российском регионе суд приговорил мужчину к десяти годам за поджог отца из-за наследства

В Дагестане осудили мужчину на десять лет за поджог отца из-за наследства

В Дагестане осудили мужчину на десять лет за поджег отца из-за наследства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина жил в одном доме с отцом, они постоянно ругались и дрались. Сын забирал у него пенсию и выгонял спать на улицу. В ходе ссоры он избил пенсионера черенком от лопаты, вывел на улицу и облив ему ноги бензином, поджег. Когда он осознал, что сотворил, потушил огонь, отнес отца в дом и положил на кровать. После этого сын неделю самостоятельно обрабатывал ожоги и делал перевязки. Медиков он не вызвал из-за страха. Травмы, полученные пенсионером, оказались несовместимы с жизнью.

Чтобы скрыть содеянное Ренат пытался выкопать могилу, но самостоятельно этого сделать не смог и позвал соседа. Разговор услышал еще один мужчина, который жил рядом. Он пришел выразить соболезнования и заметил обожженное мужское тело, после чего сразу вызвал полицию.

Преступника задержали, и суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что расправившийся с пасынком россиянин показал место сокрытия тела.