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15:57, 4 февраля 2025Россия

В российской школе в качестве наказания у детей забирали туалетную бумагу

В школе Нижнего Новгорода у детей забирали туалетную бумагу за плохое поведение
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В школе Нижнего Новгорода у детей забирали туалетную бумагу в качестве наказания за плохое поведение. Об этом сообщает NewsNN.ru.

Как пишет издание, в туалетах российской школы был вывешен свод правил, согласно которым ученики должны вести себя аккуратно и не мусорить, а также не засорять унитазы, не курить и не собираться для бесед. В тексте объявления также говорилось, что «в случае нарушения правил администрация оставляет за собой право убрать туалетную бумагу из туалетов».

В образовательном учреждении признали, что такая памятка действительно существует. В школе заверили, что в ближайшее время ее изменят, а с сотрудником, который ее утвердил, проведут беседу, отмечает издание.

Ранее сообщалось о школе в Приморском крае, где не оказалось стен между унитазами, а также дверей в кабинах. В местную прокуратуру направили жалобу.

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