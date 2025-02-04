В СК прокомментировали нападение школьника с ножом на одноклассника

В Екатеринбурге следователи выехали в школу, где произошло нападение с ножом

В Екатеринбурге следователи выехали в школу, где произошло нападение ученика с ножом на одноклассника. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Сейчас правоохранители работают на месте происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что полиция уже установила личность нападавшего. Это 13-летний учащийся школы с уклоном на театральные способности. Его семья ранее на учете не состояла. По словам Горелых, между школьниками произошла драка, а потом один из участников конфликта достал нож.

Ранее сообщалось, что школьник напал на оппонента со спины, ранив его в область лопатки. Пострадавшего госпитализировали.