В США рассказали о просьбе Нетаньяху к Трампу для борьбы с Ираном

Axios: Нетаньяху попросит у Трампа оружие для удара по ядерным объектам Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом попытается убедить его выполнить просьбу о поставке израильской армии оружия для борьбы с Ираном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Предполагается, что американская помощь будет использована для ударов по находящимся глубоко под землей иранским ядерным объектам в случае провала переговоров с Тегераном по дипломатическому урегулированию. При этом отмечается, что американский лидер выразил желание достичь с Ираном соглашения, благодаря которому «необходимость военных действий Израиля отпала бы».

Также, по данным Axios, Трамп и Нетаньяху обсудят возможность нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Ранее администрация Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить новые поставки бомб и военной техники Израилю. По данным журналистов, предполагается продажа 4,7 тысячи 1000-фунтовых (453 килограмма) бомб на сумму более 700 миллионов долларов. Кроме того, речь идет о поставке бронированных бульдозеров на сумму более 300 миллионов долларов.