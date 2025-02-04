Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:55, 4 февраля 2025Мир

В США рассказали о просьбе Нетаньяху к Трампу для борьбы с Ираном

Axios: Нетаньяху попросит у Трампа оружие для удара по ядерным объектам Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом попытается убедить его выполнить просьбу о поставке израильской армии оружия для борьбы с Ираном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Предполагается, что американская помощь будет использована для ударов по находящимся глубоко под землей иранским ядерным объектам в случае провала переговоров с Тегераном по дипломатическому урегулированию. При этом отмечается, что американский лидер выразил желание достичь с Ираном соглашения, благодаря которому «необходимость военных действий Израиля отпала бы».

Также, по данным Axios, Трамп и Нетаньяху обсудят возможность нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Ранее администрация Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить новые поставки бомб и военной техники Израилю. По данным журналистов, предполагается продажа 4,7 тысячи 1000-фунтовых (453 килограмма) бомб на сумму более 700 миллионов долларов. Кроме того, речь идет о поставке бронированных бульдозеров на сумму более 300 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в «Алых Парусах» устроил смертник с миной на теле. Кто он?

      Доктор Мясников назвал гадостью один популярный продукт

      Разлучивший «многодетную семью» с сыном россиянин объяснил свой поступок

      Раскрыты дата и место похорон основателя батальона «Арбат»

      Роспотребнадзор оценит опасность последствий катастрофы в Черном море для здоровья

      Wildberries призвали не нарушать права продавцов

      Россиянам назвали условия невозможности продать земельный участок

      У летевшего из Грузии самолета с россиянами на борту возникла проблема с двигателем

      В России объяснили причину до сих пор несостоявшейся встречи Путина и Трампа

      Автомобилист пожаловался на отказ мультимедиа Changan в мороз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше