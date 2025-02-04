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14:28, 4 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили о приближении состояния тыла к критическому

Состояние тыловых подразделений ВСУ оказалось близко к критическому
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Состояние тыловых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) близко к критическому. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на слова офицеров армии.

Как рассказал изданию старший офицер Воздушных сил ВСУ, под руководством которого работают экипажи систем противовоздушной обороны (ПВО) советского и западного производства, для работы мобильной группы необходимо пять человек, в то время как сейчас нормой в украинской армии считается, когда в группе работают три человека.

«Если у нас еще заберут людей, то и этих троих нужно будет расформировать. Уменьшение количества групп означает пропуск воздушных целей», — подчеркнул он.

Украинские командиры также сообщили, что большинство бригад сухопутных войск ВСУ переводят специалистов в пехоту. Журналисты также отметили, что подобные случаи стали обычным явлением для украинской армии.

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