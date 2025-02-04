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15:15, 4 февраля 2025Россия

Вагнеровцы в масках при полиции окружили российский рынок с мигрантами и попали на видео

В Магнитогорске полиция привлекла к рейду на рынке казаков и бывших вагнеровцев
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

В Магнитогорске сотрудники полиции привлекли к рейду против нелегальных мигрантов на городском рынке казаков, бывших бойцов частной военной компании «Вагнер» и членов организации «Русская община». Об этом сообщается на странице движения в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что всего к рейду было привлечено 60 человек, не являющихся сотрудниками правоохранительных органов.

Рейд с участием вагнеровцев попал на видео. На кадрах люди в военной форме и масках-балаклавах с различными шевронами на одежде окружили рынок. На видео также попал момент, на котором один из одетых в камуфляж мужчин запускает над территорией рынка дрон, который понадобился «для контроля ситуации».

В городской полиции подтвердили факт привлечения россиян к рейду и заявили, что все они состояли в добровольной народной дружине. «Выявлено более 60 административных нарушений в сфере миграционного законодательства», — подвели итоги рейда в полиции в комментарии изданию MGORSK.RU.

Ранее, в 2024 году сообщалось, что в Санкт-Петербурге состоялось шествие с лозунгом «Мы русские — с нами Бог» и флагами «Вагнера».

ЖЗЛ
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