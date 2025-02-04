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04:55, 4 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ размещали штабы в Часовом Яре в пункте выдачи еды

Житель Часова Яра рассказал, что ВСУ разместили штаб прямо в пункте выдачи еды
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Украинские военные размещали в Часовом Яре в Донецкой народной республие (ДНР) штабы, прикрываясь гражданским населением, рассказал житель города Павел Морковин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, центральный пункт выдачи еды, гуманитарный штаб, назывался «пунктом несокрушимости». Это специальная точка для выдачи гуманитарной помощи мирным жителям.

«Я четко видел своими глазами, что там находился штаб украинских военных, и они специально селились именно под скоплением людей», — подчеркнул Морковин. По словам военного, это делалось умышленно, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) прятались там и понимали, что россияне по зданию не ударят.

Ранее стало известно, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы в Часов Яр.

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