Зеленский подтвердил визит команды Трампа на Украину

Зеленский подтвердил информацию о визите администрации Трампа на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о планируемом визите представителей администрации президента США Дональда Трампа в страну. Об этом передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«У нас есть уже рабочие даты, когда команда американская приедет. (...) Будем вместе работать», — заявил политик.

Зеленский рассказал о согласовании визита команды Трампа на Украину на фоне сообщений об утвержденных датах поездки спецпредставителя президента США Кита Келлога. По его словам, глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор с Келлогом и советником Белого дома по национальной безопасности Майком Уолтцем.

Ранее Зеленский заявил о первых контактах с командой Трампа. Чему именно были посвящены переговоры, не уточняется.