Зеленский заговорил о первой дипломатической встрече с Россией

Зеленский: На первой встрече с Россией будет поднят вопрос о Запорожской АЭС

На первой дипломатической встрече с Россией Киевом будет поднят вопрос о статусе Запорожской атомной электростанции (АЭС). О дипломатическом контакте с Москвой заговорил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает в Telegram издание «РБК-Украина».

«В любом случае вопрос Запорожской станции будет поднят во время первой встречи сторон в дипломатическом формате», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что все проблемы в работе энергетического объекта якобы возникли из-за того, что им не управляет «справедливый и профессиональный» менеджмент с Украины.

Ранее Зеленский вновь попросил у Запада ядерное оружие. Кроме того, он обратился к странам НАТО с просьбой о финансовой помощи для украинской армии.