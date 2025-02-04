Зеленского призвали уйти из-за слов спецпосланника Трампа о выборах

Аналитик Кошкович призвал Зеленского уйти после слов Келлога о выборах

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует покинуть свой пост после слов спецпосланника США по Украине Кита Келлога. Об этом он написал в социальной сети X.

Кошкович прокомментировал слова Келлога, который призвал провести выборы на Украине, возможно, к концу 2025 года.

«Послание, которое Кит Келлог адресовал Киеву, потребовав проведения выборов, очевидно. Зеленский должен уйти», — отметил он.

По мнению аналитика, новый президент Украины, который сменит действующего лидера страны, положит конец конфликту с Россией. Кошкович выразил уверенность, что будущий глава государства подпишет необходимые для этого документы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах провести встречи и разговоры с Россией и Украиной. До этого глава США отметил, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, как только начнутся переговоры.

