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04:34, 4 февраля 2025Мир

Зеленского призвали уйти из-за слов спецпосланника Трампа о выборах

Аналитик Кошкович призвал Зеленского уйти после слов Келлога о выборах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует покинуть свой пост после слов спецпосланника США по Украине Кита Келлога. Об этом он написал в социальной сети X.

Кошкович прокомментировал слова Келлога, который призвал провести выборы на Украине, возможно, к концу 2025 года.

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«Послание, которое Кит Келлог адресовал Киеву, потребовав проведения выборов, очевидно. Зеленский должен уйти», — отметил он.

По мнению аналитика, новый президент Украины, который сменит действующего лидера страны, положит конец конфликту с Россией. Кошкович выразил уверенность, что будущий глава государства подпишет необходимые для этого документы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах провести встречи и разговоры с Россией и Украиной. До этого глава США отметил, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, как только начнутся переговоры.

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