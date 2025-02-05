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09:41, 5 февраля 2025Ценности

48-летняя звезда «Клона» похвасталась фигурой в леопардовом бикини

48-летняя актриса Джованна Антонелли похвасталась фигурой в леопардовом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: "@giovannaantonelli

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли похвасталась фигурой в откровенном купальнике. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 20,5 миллиона подписчиков.

48-летняя звезда сериала «Клон» снялась у открытого бассейна, лежа в шезлонге. Она позировала в леопардовом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и крошечных V-образных трусов.

Также знаменитость надела серую бейсболку, распустила волосы и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

В январе Джованна Антонелли вышла в свет в полупрозрачном платье без бюстгальтера.

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