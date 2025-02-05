65-летний миллиардер Лебедев высказался о разводе с 38-летней моделью Перминовой

Российский миллиардер Александр Лебедев высказался о разводе с моделью Еленой Перминовой. Пост на эту тему опубликован на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

65-летний бизнесмен вслед за экс-супругой заявил, что после расставания они остались в хороших отношениях. Предприниматель также признался, что до сих пор хранит фото 38-летней Перминовой. «Фото как стояло, так и стоит в моем кабинете. А слухи, сплетни и пророчества — это пустое дело», — прокомментировал развод олигарх.

Сама манекенщица никак не отреагировала на слова Лебедева.

В декабре 2024 года Перминова рассказала о будущем детей после разрыва с миллиардером. Модель ответила на вопрос одной из подписчиц, пояснив, что трое сыновей и дочь, родившиеся от предпринимателя, останутся с ней.