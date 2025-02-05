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11:24, 5 февраля 2025Россия

Бойцы ВСУ сдались в плен российским военным в Курской области

ТАСС: В Курской области взяты в плен пятеро бойцов ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Курской области российскими военнослужащими взяты в плен пятеро бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, украинские военнослужащие сами сдались в плен. Другие подробности не раскрываются.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Север» уничтожили в районе села Николаево-Дарьино разведгруппу 225 отдельного штурмового батальона ВСУ, в которую входили семь человек. Трое из них ликвидированы, еще четверо взяты в плен.

Кроме того, о сдаче в плен троих бойцов ВСУ 27 января сообщало Минобороны России. В каком подразделении служили украинские военные, не уточнялось.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 4 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 57 330 военнослужащих и свыше 4000 единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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