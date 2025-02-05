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12:48, 5 февраля 2025Ценности

Бывшая жена Моргенштерна снялась в полотенце на голое тело

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @influesii

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина снялась в откровенном виде. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,3 миллиона подписчиков.

24-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в ванной. Она позировала с мокрыми волосами, обернув тело махровым розовым полотенцем, которое едва не уронила.

Затем сетевая знаменитость надела облегающий бежевый топ и показала, как делает укладку с помощью атласных лент и макияж с черными стрелками на глазах. Впоследствии она сменила одежду на черные брюки и укороченную куртку с объемным воротом и отправилась в клуб.

В январе Зинатуллина также похвасталась на видео кубиками пресса.

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