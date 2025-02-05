Часть россиян предупредили об аномальных холодах

Синоптик Вильфанд: На Якутию обрушатся морозы до минус 53 градусов

В шести регионах РФ в течение ближайшей недели будет наблюдаться температура ниже нормы на 6-12 градусов. Об аномальных холодах часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, на юге Красноярского края ожидается до 35 градусов мороза. Аномальные холода также прогнозируются на юге Сибири и в Алтайском крае, где столбики термометров покажут 27-28 градусов ниже нуля, что на 6-7 градусов ниже нормы. В Иркутской области аномалия в период с четверга по воскресенье, с 6 по 9 февраля, будет еще более сильной — 6-12 градусов, до минус 46 градусов. Вильфанд пояснил, что в связи с этим юг Байкала замерзнет.

В ближайшие пять дней холода обрушатся и на Якутию — там температура будет приблизительно на 10 градусов ниже нормы, причем минимальные значения в центре республики могут достигать минус 53 градусов, рассказал Вильфанд. На Чукотке с 5 по 9 февраля температура будет отставать от нормы на семь-девять градусов, в регионе ожидается от минус 49 до 52 градусов. Наконец, в Магаданской области и на Камчатке со среды по субботу, с 5 по 8 февраля, температурная аномалия составит 5-8 градусов, столбики термометров покажут до 49 градусов мороза.

Ранее в феврале стало известно, что на Сахалин обрушился мощный снежный циклон, из-за чего часть жителей осталась без электричества.