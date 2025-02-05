Число погибших в результате стрельбы в шведской школе увеличилось

Число погибших в результате стрельбы в шведской школе увеличилось до 11 человек

Число погибших в результате стрельбы в школе в шведском городе Эребру увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей полиции.

«На данный момент известно об 11 погибших в результате инцидента. Число пострадавших все еще неизвестно», — заявил источник.

Уточняется, что стрельба произошла в кампусе Risbergska, в котором занимаются обучением взрослых. Правоохранителям пока не удалось раскрыть мотив преступника.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказался о стрельбе в школе в городе Эребру. Он назвал трагедию самой страшной массовой стрельбой в истории страны.